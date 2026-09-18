PetroMaintenance 2026: Минэнерго ставит задачи по развитию отечественного нефтесервиса

Атырау, 18 сентября 2026 года – В Атырау начал работу IV Форум по техническому обслуживанию нефтегазовых объектов PetroMaintenance 2026, организованный Нефтегазовым советом Казахстана PetroCouncil при поддержке Министерства энергетики РК. В пленарном заседании принял участие вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акбаров.

Выступая перед участниками, вице-министр отметил высокие показатели развития нефтегазовой отрасли. По итогам 2025 года добыча нефти и конденсата в стране достигла 99,6 млн тонн с ростом на 13,5%, а добыча газа составила 68,2 млрд кубометров (+15,6% к уровню 2024 года). Было подчеркнуто, что наращивание производственных объемов напрямую повышает требования к надежности оборудования, промышленной безопасности и качеству технического обслуживания действующих активов.

«Одним из ключевых приоритетов Министерства энергетики является развитие внутристрановой ценности и поддержка казахстанских сервисных организаций. Совместно с операторами крупных нефтегазовых проектов министерство ведет системную работу по формированию долгосрочного спроса на отечественные товары, работы и услуги, внедрению пятилетних программ развития местного содержания и расширению практики заключения офтейк-контрактов. Отдельное внимание совместно с ТОО "PSA" уделяется локализации инженерных услуг, чтобы проектные решения изначально учитывали возможности казахстанских производителей», — подчеркнул Ерлан Акбаров.

В работе форума принимают участие представители руководства Ассоциации KAZENERGY, НПП РК «Атамекен», местных исполнительных органов, национальных компаний «КазМунайГаз» и QazaqGaz, операторов крупных проектов (NCOC, «Тенгизшевройл», «Силлено», «КМГ ПетроКем»), а также отечественных и международных инжиниринговых и сервисных предприятий.

Деловая программа форума сфокусирована на вопросах повышения эффективности технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на нефтегазовых, нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятиях. В центре обсуждения — переход к предиктивной аналитике, управление целостностью активов, применение искусственного интеллекта и цифровых двойников оборудования.

Для практического расширения участия казахстанского бизнеса в проектах крупных операторов в рамках PetroMaintenance 2026 организована серия B2B-переговоров между недропользователями и отечественными сервисными компаниями.