Вице-министр энергетики ознакомился с работой производственных объектов NCOC на Кашагане

Атырауская область, 17 сентября 2026 года – В рамках рабочей поездки в Атыраускую область делегация Министерства энергетики РК, возглавляемая вице-министром энергетики Ерланом Акбаровым, посетила производственные объекты компании NCOC.

Представители министерства совершили облет акватории и посетили искусственный остров «Д» в Каспийском море. Объект, изначально созданный как буровой, в настоящее время выполняет функции эксплуатационного технологического комплекса и объединяет вспомогательные острова EPC2, EPC3 и EPC4. На отсыпку сооружения было использовано порядка 3,5 млн тонн каменной породы.

На морском комплексе добываемый под высоким давлением флюид разделяется на нефть и газ. Часть сырого газа закачивается обратно в пласт для поддержания пластового давления, а оставшийся объем газа и нефть по системе трубопроводов транспортируются на сушу — на Установку комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» для дальнейшей подготовки к экспорту.

«Кашаган — один из сложнейших морских проектов в мире. Главные требования к оператору — это безаварийная работа оборудования, безопасность специалистов и строгое соблюдение экологических стандартов на Каспии, особенно в период наступающего зимнего сезона», — подчеркнул Ерлан Акбаров.

В ходе выезда была оценена готовность защитных гидротехнических сооружений острова и дежурного ледокольного флота к работе в ледовых условиях северного Каспия. Также вице-министр проверил социально-бытовые условия в жилых комплексах «Шапагат» и «Карлыгаш», отметив, что доля казахстанских специалистов в операционной деятельности проекта превышает 90%.

В рамках визита компания NCOC проинформировала делегацию Министерства энергетики о текущем ходе работ на УКПНиГ «Болашак» и отчиталась по результатам производственной деятельности на настоящий момент.