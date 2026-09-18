Минэнерго и Всемирный экономический форум обсудили расширение сотрудничества в энергетике

В Министерстве энергетики состоялась встреча с делегацией Всемирного экономического форума (ВЭФ) во главе с руководителем направления Европы и Евразии Центра регионов, торговли и геополитики Дитрихом Джоном.

Во встрече также принял участие руководитель направления по развитию партнерств ВЭФ в Европе и Евразии Марвен Гарбаа.

Основное внимание стороны уделили перспективам расширения сотрудничества в сфере энергетики и критических минералов.

В частности, обсуждены возможности взаимодействия Министерства с Центром энергетики и материалов ВЭФ (Centre for Energy and Materials), а также участие Казахстана в профильных инициативах Форума, связанных с энергетическим переходом, обеспечением устойчивых цепочек поставок критических минералов, внедрением новых технологий в энергетике и трансформацией промышленных кластеров.

Отдельно рассмотрены перспективы сотрудничества по направлениям AI in Energy, Securing Minerals for Energy and Technology и Transitioning Industrial Clusters, которые могут стать основой для разработки конкретных совместных инициатив.

Стороны также обсудили возможности более активного продвижения энергетических приоритетов Казахстана на международных площадках ВЭФ, включая привлечение глобального экспертного и делового сообщества к реализации перспективных проектов в энергетическом секторе.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить проработку конкретных направлений сотрудничества и рассмотреть возможность их включения в совместную дорожную карту взаимодействия Казахстана и Всемирного экономического форума.