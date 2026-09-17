В области Ұлытау проверили готовность энергообъектов к отопительному сезону

В рамках мониторинга подготовки к отопительному сезону заместитель председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов посетил энергетические объекты Жезказгана и Сатпаева.

На Жезказганской ТЭЦ завершены текущие ремонты четырех котлов, капитальный ремонт одного котла и текущие ремонты четырех турбоагрегатов. Продолжаются текущий и капитальный ремонты еще двух котлов.

На Тепловой станции № 1 завершен текущий ремонт двух котлов, на двух котлах работы продолжаются. Также завершается капитальный ремонт газохода.

Необходимое оборудование для планового начала отопительного сезона имеется. Обеспечены нормативные запасы топлива, проведены противоаварийные тренировки эксплуатационного персонала.

Продолжаются работы на тепловых сетях Сатпаева и Жезказгана. В Сатпаеве завершена реконструкция участка тепловой сети протяженностью 0,3 км и капитальный ремонт участков общей протяженностью 0,87 км. На магистральной сети № 1 выполнено 1,5 км из 1,55 км, на квартальных сетях – 21 км из 24 км.

В Жезказгане выполнен ремонт 10,9 км тепловых сетей. Оставшиеся работы планируется завершить до начала отопительного сезона с последующей промывкой и гидравлическими испытаниями сетей.

По электросетевому комплексу области запланированные на 2026 год объемы капитального ремонта выполнены: отремонтировано 1388 км линий электропередачи и 15 подстанций.

По итогам проверки особое внимание уделено своевременному завершению оставшихся работ и обеспечению надежной работы объектов энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.