В Атырауской области строят заводы по производству полиэтилена и переработке газа

Атырау, 17 сентября 2026 года – Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров провел встречу с населением Атырауской области на базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева.

В ходе мероприятия представлены текущие показатели развития топливно-энергетического комплекса региона, планы по развитию глубокой переработки углеводородов и вопросы стабильного энергоснабжения региона.

Так, по итогам 2025 года добыча нефти в области составила 61,9 млн тонн, за восемь месяцев текущего года показатель достиг 37,7 млн тонн. На месторождении Тенгиз завершен Проект будущего расширения. На месторождении Кашаган ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубических метров с завершением строительно-монтажных работ в 2026 году, а также проектируется завод фазы 2А мощностью 2,5 млрд кубических метров.

В секторе глубокой переработки углеводородов на территории СЭЗ «НИНТ» действует завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Реализуются проекты строительства комплексов по выпуску полиэтилена (1,25 млн тонн) и бутадиена (340 тыс. тонн).

«Строительство современных перерабатывающих мощностей нового поколения базируется на строгих международных экологических стандартах. В отличие от производств прежних лет, современные комплексы проектируются с минимальным воздействием на окружающую среду. Наша задача — создание высокотехнологичных производств, локализация смежных предприятий вокруг кластеров и обеспечение стабильными рабочими местами местных специалистов», — подчеркнул Ерлан Акбаров.

Ситуация с обеспечением региона горюче-смазочными материалами оценивается как стабильная. Все 124 действующие АЗС области обеспечены топливом в полном объеме. Поставки с нефтеперерабатывающих заводов осуществляются на регулярной основе по утвержденным графикам, перебоев не фиксируется. Местные исполнительные органы ведут постоянный мониторинг для исключения необоснованного роста цен и недобросовестных действий со стороны реализаторов. Розничная реализация сжиженного нефтяного газа также осуществляется в штатном режиме через 107 АГЗС и 5 газонаполнительных станций.

В целях обеспечения надёжности электроснабжения региона планируется ввод дополнительных энергетических мощностей до 2030 года. В текущем году ТОО «Атырауская ТЭЦ» будут введены турбина мощностью 25 МВт и котел мощностью 33 МВт. В городе Кульсары предусмотрено строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт. Кроме того, в ТОО «Атырауская ТЭЦ» предусмотрено реализация проекта расширения станции путем строительства 5 ГТУ общей мощностью 210 МВт.

Параллельно АО «KEGOC» реализует проект по объединению Западной зоны энергосистемы с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Завершение проекта запланировано на 2027 год.

В завершение доклада Ерлан Акбаров ответил на вопросы жителей области, представителей общественных объединений. Поднятые гражданами обращения зарегистрированы и приняты в работу профильными департаментами Министерства энергетики.