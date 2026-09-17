В Казахстане планируется реализация проекта по производству «зеленого» водорода и аммиака

В ходе государственного визита Президента Казахстана в Республику Корея, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан, акиматом Восточно-Казахстанской области и YPP Corporation в рамках проекта «Зеленый энергетический комплекс» в Восточно-Казахстанской области.

Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, включая проведение аналитической и исследовательской работы, обмен опытом и экспертными знаниями, а также совместную проработку перспективных направлений взаимодействия.

В рамках одного из направлений сотрудничества, предусмотренных меморандумом, прорабатывается реализация энергетического комплекса с объектами возобновляемой энергетики общей мощностью порядка 1 ГВт, направленных на производство до 55 тыс. тонн «зеленого» водорода или до 310 тыс. тонн «зеленого» аммиака в год. В случае определения целесообразности реализации проекта, предварительная стоимость оценивается в порядка 2 млрд долларов США.

Подписание документа отражает намерение сторон продолжать казахстанско-корейское сотрудничество в области возобновляемой и водородной энергетики и создавать условия для дальнейшей совместной проработки перспективных проектов и инициатив в данной сфере.

«Зеленый» водород используется в металлургии, химической промышленности, энергетике и транспорте как низкоуглеродное топливо и сырье. «Зеленый» аммиак применяется преимущественно для производства удобрений, в химической промышленности, а также рассматривается как низкоуглеродный энергоноситель для международных поставок.