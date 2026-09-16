В Астане прошёл Третий Региональный форум Центральной Азии и Европы по декарбонизации

В Астане состоялся Третий Региональный форум Центральной Азии и Европы по декарбонизации, продолживший серию ежегодных политических и отраслевых мероприятий. Соорганизаторами форума выступили Министерство энергетики и Офис водородной дипломатии GIZ в Астане (H2 diplo) в рамках проекта «H2-diplo — Дипломатия декарбонизации».

Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов выступил с приветственной речью на форуме и отметил, что развитие ВИЭ, декарбонизация, модернизация электрических сетей, обеспечение энергетической безопасности и региональная интеграция становятся взаимосвязанными направлениями устойчивого развития.

В Казахстане сегодня действует 170 объектов ВИЭ общей установленной мощностью порядка 3,8 ГВт. Для достижения к 2030 году 15%-ной доли ВИЭ и к 2050 году 50%-ной доли альтернативной и низкоуглеродной энергетики продолжится проведение ежегодных аукционов и реализация крупных проектов со стратегическими инвесторами. Согласно плану развития электроэнергетики до 2035 года, предусматривается ввод не менее 8,4 ГВт мощностей ВИЭ.

Отдельное внимание уделено развитию электрических сетей, систем накопления энергии, балансированию и повышению гибкости энергосистемы, а также региональному сотрудничеству и трансграничной торговле электроэнергией.

Перспективным направлением названо развитие водородной энергетики. Казахстан изучает потенциал низкоуглеродного водорода, его применение в промышленности и возможности для декарбонизации трудно сокращаемых выбросов.

Также на форуме отмечена необходимость развития научно-технологической базы, включая технологии накопления энергии, управления энергосистемами, прогнозирования генерации, электрических сетей и водородной энергетики.