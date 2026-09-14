Дроны обследуют состояние энергетических объектов Караганды

🚁 Териториальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Карагандинской области применяет беспилотные летательные аппараты при обследовании энергетических объектов.

🔍 Использование дронов позволяет проводить визуальный осмотр воздушных линий электропередачи, зданий и сооружений, дымовых труб и других труднодоступных участков.

📸 Аэрофото- и видеосъёмка помогает детально оценивать техническое состояние оборудования, своевременно выявлять повреждения и потенциальные риски, а также фиксировать результаты обследований для последующего анализа.

⚙ Применение современных технологий повышает оперативность и эффективность государственного энергетического контроля и способствует обеспечению надёжной работы энергетической инфраструктуры региона.