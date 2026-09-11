50 единиц основного оборудования ТЭЦ прошли капитальный ремонт

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке энергетической инфраструктуры страны к предстоящему отопительному сезону.

Заместитель Председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ернар Хасенов рассказал о ходе ремонтной кампании, готовности энергетических объектов, электрических и тепловых сетей, а также обеспечении предстоящего отопительного сезона топливом.

Отмечено, что подготовка к отопительному сезону проводится в плановом режиме. Комитет и его территориальные департаменты осуществляют постоянный мониторинг качества и сроков проведения ремонтных работ на энергетических объектах.

В текущем году на электрических станциях запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На проведение ремонтной кампании предусмотрено 384 млрд тенге, что на 9% выше уровня прошлого года.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 3 энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине. При этом капитальный ремонт уже полностью завершен на 50 основных единицах оборудования, в том числе на 4 энергоблоках, 28 котлах и 18 турбинах.

Значительный объем работ выполнен на электрических сетях. Капитальный ремонт линий электропередачи завершен в полном объеме – отремонтировано 17,1 тыс. км сетей. Также завершен ремонт 404 из 444 подстанций, что составляет 91%. Кроме того, отремонтировано 3 209 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Отдельное внимание уделяется подготовке тепловых сетей. В 2026 году на их ремонт и реконструкцию предусмотрено 377 км. В настоящее время выполнение работ составляет 89%. По итогам ремонтной кампании ожидается снижение среднего уровня износа тепловых сетей до 48%.

Вопросы топливообеспечения также находятся на постоянном контроле. На складах энергоисточников уже накоплено 4,2 млн тонн угля и 131 тыс. тонн мазута.

Потребность коммунально-бытового сектора и населения в угле на предстоящий отопительный сезон определена в объеме 7,5 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн – для коммунально-бытового сектора и 5,7 млн тонн – для населения. Необходимые объемы будут обеспечиваться в соответствии с утвержденным планом-графиком.

Для обеспечения своевременной поставки угля осуществляется постоянный контроль его движения от производителя до региона. В этих целях продолжает работу Республиканский штаб с участием всех заинтересованных сторон.