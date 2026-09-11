Для сотрудников Минэнерго проведен семинар по вопросам антикоррупционной экспертизы

Для сотрудников Министерства энергетики Республики Казахстан проведен онлайн-семинар на платформе Qosyl совместно с Институтом законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан.

В рамках семинара на тему «Антикоррупционная экспертиза» участники ознакомились с основными подходами и требованиями в сфере проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

Спикером и координатором мероприятия выступила представитель Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан Айгуль Нурланова.

В ходе встречи были рассмотрены практические вопросы выявления и предупреждения коррупциогенных норм, а также роль государственных служащих в обеспечении качества нормативного регулирования и соблюдении антикоррупционного законодательства.

Семинар прошел в формате открытого диалога. Сотрудники Министерства энергетики смогли задать интересующие вопросы и получить разъяснения по рассматриваемой тематике.

Проведение подобных обучающих мероприятий способствует повышению правовой грамотности государственных служащих, развитию антикоррупционной культуры и совершенствованию профилактической работы в государственных органах.