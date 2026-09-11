Общественный совет Минэнерго обсудил итоги бюджетных программ и плана развития

В Астане состоялось заседание Общественного совета Министерства энергетики под председательством Жакыпа Хайрушева.

В заседании приняли участие руководитель аппарата Министерства энергетики Айдын Ашуев, члены Общественного совета, руководители структурных подразделений Министерства.

В рамках заседания рассмотрены вопросы исполнения и реализации бюджетных программ Министерства энергетики по итогам 2025 года. Руководитель аппарата Министерства энергетики Айдын Ашуев представил информацию о результатах работы и основных показателях исполнения бюджетных программ.

Также участники заседания обсудили итоги реализации Плана развития Министерства энергетики за 2025 год. Представители Департамента стратегического развития проинформировали членов Общественного совета о достигнутых результатах и основных направлениях дальнейшей работы.

По итогам заседания состоялся обмен мнениями и обсуждение вопросов, связанных с повышением эффективности реализации программ и дальнейшим совершенствованием деятельности Министерства.