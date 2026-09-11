Ерлан Аккенженов и Джули Стаффт обсудили вопросы энергетического сотрудничества Казахстана и США
Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахстанско-американского взаимодействия в энергетической сфере. Стороны подчеркнули заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического энергетического партнерства и расширении взаимовыгодного сотрудничества.
Особое внимание было уделено вопросам региональной энергетической безопасности, надежности экспортных маршрутов и устойчивого обеспечения мировых рынков энергоресурсами.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог в рамках Стратегического энергетического партнерства, а также содействовать привлечению инвестиций и реализации перспективных совместных проектов в энергетическом секторе.