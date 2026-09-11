Астана примет Конгресс Всемирного нефтяного совета в 2028 году

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Файсалом Аль-Кахтани.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, а также перспективные направления взаимодействия в рамках «ОПЕК+», развития возобновляемых источников энергии и внедрения современных «зеленых» технологий.

Ерлан Аккенженов отметил важность дальнейшего укрепления энергетического партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией, подчеркнув значимость регулярного диалога и координации позиций по вопросам развития мирового энергетического рынка.

Особое внимание было уделено предстоящему Конгрессу Всемирного нефтяного совета (WPC) в Эр-Рияде. Казахстан рассматривает Конгресс как важную площадку для продвижения приоритетных проектов, расширения деловых контактов и укрепления международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

В ходе встречи также отмечено, что Казахстан готовится к проведению следующего Конгресса Всемирного нефтяного совета в Астане в 2028 году. Стороны подчеркнули важность тесного взаимодействия в рамках подготовки и проведения мероприятия.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего совершенствования механизмов межгосударственного взаимодействия и выразили готовность продолжать конструктивный диалог по приоритетным направлениям энергетического сотрудничества.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских отношений и реализации совместных инициатив в энергетической сфере.