Минэнерго и и Kimmeridge обсудили новые направления инвестиционного сотрудничества

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с управляющим директором Kimmeridge, руководителем офиса компании в Абу-Даби Фейсалом Бенджеллуном.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития энергетического сектора, перспективы инвестиционного сотрудничества, а также возможности реализации новых проектов в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Особое внимание было уделено долгосрочным тенденциям развития мирового энергетического рынка, инвестиционному потенциалу нефтегазового сектора и перспективным направлениям взаимодействия. Стороны также обменялись мнениями по вопросам обеспечения устойчивого развития отрасли, привлечения инвестиций и внедрения современных технологий.

Ерлан Аккенженов отметил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с международными инвестиционными компаниями и привлечении долгосрочных инвестиций в энергетический сектор.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем изучении перспективных направлений сотрудничества.

Kimmeridge — американская инвестиционная компания, специализирующаяся на энергетическом секторе. Компания инвестирует преимущественно в низкозатратные нефтегазовые активы и инфраструктурные проекты, а также проекты энергетического перехода.