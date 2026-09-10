Более 17 тыс. км электросетей отремонтировано в рамках подготовки к отопительному сезону

Вопросы готовности энергопредприятий, электрических и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону рассмотрены на очередном заседании Республиканского штаба при Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.

В заседании приняли участие руководство акиматов регионов, акционерных обществ «KEGOC», «Самрук-Энерго», «ЦАЭК», «Қазақстан темір жолы», «QazaqGaz Aimaq», «КазМунайГаз», «Каражыра», «Интергаз Центральная Азия», ТОО «Казахстанские коммунальные системы», а также энергетических предприятий страны.

В течение летнего периода в стране проведен значительный объем ремонтных работ на объектах энергетики.

На сегодняшний день на электростанциях полностью завершен капитальный ремонт 50 единиц основного оборудования, в том числе 4 энергоблоков, 28 котлов и 18 турбин. В настоящее время ремонт продолжается на 3 энергоблоках, 26 котлах и 21 турбине.

В рамках подготовки тепловых сетей из запланированных 377 км ремонтных работ полностью завершены работы на 334 км, или 88,6%.

Также завершен значительный объем работ на электрических сетях. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону капитально отремонтирован запланированный объем линий электропередачи – более 17 тыс. км. Кроме того, завершен ремонт 426 подстанций из 444 запланированных, а также 3 385 распределительных и трансформаторных пунктов из 3 408.

Таким образом, необходимый состав основного станционного оборудования для начала отопительного сезона сформирован, а также обеспечен нормативный запас топлива. Подготовка электрических и тепловых сетей находится на завершающем этапе.

«Подготовка к отопительному сезону проводится в плановом режиме. Основные объемы ремонтных работ уже выполнены. Сейчас необходимо завершить оставшиеся мероприятия, обеспечить готовность оборудования и сетей, а также своевременно подать документы на получение паспортов готовности», – отметил председатель Комитета Ержан Ертаев.

Отдельно рассмотрены объекты, находящиеся на особом контроле. По каждому из них определены конкретные задачи и сроки их выполнения. Поручено в кратчайшие сроки завершить оставшиеся работы, обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования, а также мобилизацию персонала.

По итогам заседания региональным штабам поручено усилить контроль за завершающим этапом подготовки и обеспечить полную готовность объектов энергетической инфраструктуры к началу отопительного сезона.