Астана, 10 сентября 2026 года – Министр Ерлан Аккенженов провел рабочую встречу с делегацией Коммерческого Банка Абу Даби (Abu Dhabi Commercial Bank, ADCB) во главе со старшим банкиром ADCB, Председателем Совета директоров ADCB Islamic (Казахстан) Фаруком Абдулрахманом Аль Марзуки.

Главной темой переговоров стало обсуждение участия финансовых институтов ОАЭ в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов на территории РК.В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают крепкие партнерские отношения, успешным примером которых является совместный проект с компанией Masdar по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Казахстанская сторона презентовала представителям ADCB ключевые инвестиционные приоритеты энергетической отрасли на ближайшие 3–5 лет. Среди основных направлений – масштабная модернизация 77,5 тысяч километров электрических сетей, развитие возобновляемых источников энергии с планом ввода дополнительных 8,4 ГВт мощностей до 2035 года, а также развитие инфраструктуры переработки газа на крупнейших месторождениях, включая Кашаган и Карачаганак.

Особое внимание на переговорах было уделено проектам с высокой добавленной стоимостью. В частности, идет строительство крупного интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, а также проектов по выпуску бутадиена и алкилата. Кроме того, обсуждались планы по дальнейшему расширению нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Министерство энергетики выразило заинтересованность в привлечении Abu Dhabi Commercial Bank к поддержке данных инициатив. В качестве возможных механизмов взаимодействия были предложены инструменты проектного финансирования, совместных кредитных линий, а также государственно-частное партнерство (ГЧП). Учитывая наличие дочерней структуры ADCB Islamic в Казахстане, отдельным перспективным направлением названо использование инструментов исламского финансирования.

Со своей стороны, представители ADCB ознакомились с инвестиционными планами и возможностями для участия частного капитала в энергетическом секторе Казахстана на 2026–2030 годы, выразив готовность к дальнейшему детальному изучению представленных проектов.