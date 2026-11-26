На Алматинской ТЭЦ-2 введена в работу первая турбина ПГУ. Подключение остальных двух газовых турбин ожидается в декабре текущего года.

25 ноября успешно выполнен розжиг газовой турбины производства Siemens Energy. На 30 ноября запланирован отпуск электрической энергии в сеть.

В результате модернизации новая станция сможет выдавать в сеть 557 МВт электрической мощности и 957 Гкал тепла.

Особое значение проект имеет для улучшения экологической ситуации в Алматы. Ожидается, что после полного перехода на газ выбросы загрязняющих веществ сократятся более чем на 90% — с 37,1 тыс. до 2,7 тыс. тонн в год. Выбросы диоксида серы и угольной золы будут практически полностью исключены.