В китайском городе Циндао министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провел двусторонние переговоры с руководителем Государственного управления по энергетике КНР (NEA) Ван Хунчжи. Встреча стала ключевым событием рабочего визита казахстанской делегации в рамках 4-й Министерской конференции по энергетике «Пояс и путь».

Стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего взаимодействия: надежность транспортировки энергоресурсов, углубление переработки нефти и газа, развитие газотранспортной инфраструктуры, зеленую генерацию и внедрение чистых угольных технологий.

В сфере транспортировки нефти отмечена стабильная работа нефтепровода «Атасу — Алашанькоу», по которому за 10 месяцев текущего года транспортировано 9,5 млн тонн сырья. Подчеркнута важность действующих долгосрочных договоренностей, обеспечивающих гарантированную загрузку трубопроводной системы и транзитные потоки в направлении КНР до 2034 года.

В нефтепереработке главным совместным приоритетом обозначено двукратное расширение мощностей Шымкентского НПЗ (ПКОП) — с 6 до 12 млн тонн в год. Стороны обсудили завершение разработки технико-экономического обоснования и переход проекта на стадию базового проектирования (FEED) в увязке с развитием системы нефтепроводов «Казахстан — Китай».

В газовой сфере ключевое внимание уделено развитию газотранспортной инфраструктуры, укреплению регионального транзитного потенциала и координации трансграничных маршрутов.

«Казахстан и Китай последовательно развивают сотрудничество в энергетике. Наряду с надежной транспортировкой энергоресурсов мы делаем акцент на глубокой переработке сырья. Речь идет о проекте расширения Шымкентского НПЗ до 12 миллионов тонн, строительстве завода полиэтилена, а также внедрении технологий углехимии и „чистого угля“ с опорой на наши запасы в 33,6 миллиарда тонн», — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

В секторе возобновляемой энергетики, где доля ВИЭ в Казахстане достигла 8,5%, рассмотрен ход реализации проектов в рамках казахстанско-китайского межправительственного соглашения по строительству солнечных и ветровых станций общей мощностью 1,8 ГВт, а также перспективы дальнейшего расширения пула совместных зеленых проектов еще на 1 ГВт мощности.

По итогам встречи руководители энергетических ведомств двух стран договорились поддерживать постоянный рабочий контакт для оперативного решения всех вопросов по совместным проектам.