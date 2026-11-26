25 ноября 2026 года Министерство энергетики Республики Казахстан организовало пресс-тур по энергетическим объектам Карагандинской области.

Представители СМИ ознакомились с ходом ремонтной кампании в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, модернизацией действующих электростанций, строительством новых генерирующих мощностей и развитием электросетевой инфраструктуры региона.

В ходе пресс-тура руководитель территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Карагандинской области Айрат Карамурзин представил информацию о результатах работы по повышению надежности энергетических объектов, ходе ремонтных мероприятий и мерах государственного энергетического контроля.

За последние два года четыре электростанции региона улучшили рейтинг. Количество станций, находящихся в красной зоне, сократилось с четырех до одной. В частности, улучшили показатели Шахтинская ТЭЦ, ТЭЦ-2 АО «Qarmet», Балхашская ТЭЦ и ТЭЦ-3. ТЭЦ-2 за два года перешла из красной зоны через желтую в зеленую.

В рамках ремонтной кампании 2026 года на электростанциях области предусмотрены капитальные ремонты 17 котлоагрегатов и 7 турбоагрегатов. Также отремонтировано 1 231,86 км электрических сетей, проведен текущий ремонт 23,7 км тепловых сетей и реконструкция 13 км.

Журналистам представили ряд ключевых энергетических объектов региона.

В Осакаровском районе введена в эксплуатацию ветроэлектростанция «Гиперборея» мощностью 150 МВт, оснащенная 21 ветровой турбиной. С момента запуска станция выработала 547,9 млн кВт·ч электроэнергии.

На Карагандинской ТЭЦ-3 продолжается строительство нового котлоагрегата №9 и турбоагрегата №7. Проект предусматривает увеличение электрической мощности станции на 140 МВт и тепловой мощности на 180 Гкал/ч. Завершение строительства запланировано на октябрь 2028 года.

В Караганде построена новая подстанция «Новый Майкудук» 110/10 кВ мощностью 24 МВА, которая расширяет возможности электроснабжения жилых микрорайонов Майкудука. В рамках проекта также реконструировано 35,7 км кабельных линий электропередачи.

На Шахтинской ТЭЦ в 2026 году выполнены капитальные ремонты котлоагрегатов №3 и №4. По итогам отопительного сезона 2024–2025 годов станция перешла из красной зоны в желтую. Кроме того, в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» предусмотрена реконструкция 2,7 км магистральных тепловых сетей города.

Работа по мониторингу энергетических объектов, контролю ремонтных кампаний и реализации мероприятий по модернизации продолжается. Она направлена на повышение надежности энергоснабжения, обеспечение стабильной работы энергетического комплекса региона и создание условий для дальнейшего развития Карагандинской области.