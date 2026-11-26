Ерлан Аккенженов обсудил с главой KERUI Group технологии повышения нефтеотдачи и локализацию оборудования в Казахстане

В рамках рабочего визита в Китай министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провел переговоры с председателем Совета директоров крупного международного холдинга Shandong Kerui Group Яном Сянем (Yang Xian).

В ходе встречи стороны обсудили перспективы технологического сотрудничества в сфере восстановления добычи на бездействующих скважинах и внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) на зрелых месторождениях Казахстана.

Руководство KERUI Group презентовало свои инженерные разработки по ограничению притока пластовой воды (снижению обводненности скважин) и интенсификации добычи с учетом геологических особенностей промыслов. Китайская сторона предложила сформировать совместные сервисные бригады с передачей технологий казахстанским специалистам, а также выразила готовность рассмотреть создание на территории Казахстана совместного предприятия по сборке специализированного оборудования для колтюбинга и гидроразрыва пласта (ГРП).

Ерлан Аккенженов отметил, что продление срока эффективной эксплуатации зрелых месторождений и снижение обводненности скважин являются актуальными задачами для отечественной нефтяной отрасли, предложив при этом выстроить работу через предварительную практическую проверку технологий.

«Для ряда наших зрелых месторождений вопросы снижения обводненности и поддержания полки добычи имеют прямое экономическое значение. Вместе с тем эффективность любой технологии должна подтверждаться на практике — в конкретных геологических условиях каждого промысла. Поэтому мы предлагаем начать с точечных пилотных испытаний на казахстанских участках, и по их реальным результатам рассматривать дальнейшее масштабирование сотрудничества и проекты локализации оборудования в стране», — подчеркнул министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По итогам встречи глава Минэнерго предложил детально изучить технические предложения компании совместно с профильными специалистами ведомства и отечественными нефтедобывающими предприятиями для определения потенциальных пилотных участков.