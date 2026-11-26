Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов принял участие и выступил на 4-й Министерской конференции по энергетике «Пояс и путь» (BREP), которая проходит в китайском городе Циндао.

Площадка, организованная Государственным энергетическим управлением КНР (NEA) во главе с Ван Хунчжи, объединила руководителей энергетических ведомств более чем из 20 стран Азии, Европы, Африки и Латинской Америки — включая Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Чили и ЮАР, а также руководство ЭСКАТО ООН и крупнейших международных энергетических корпораций.

В рамках конференции Ерлан Аккенженов представил видение Казахстана по формированию новой архитектуры устойчивой энергетической безопасности, развитию транснациональных маршрутов поставок, сбалансированному энергетическому переходу и модернизации инфраструктуры. Особое внимание в ходе сессий уделено переходу к низкоуглеродной модели, надежности энергосистем и внедрению цифровых инноваций.

«Знаковым символом нашего стратегического партнерства является то, что именно в Астане была впервые выдвинута инициатива „Пояс и путь“, заложившая прочный фундамент евразийской энергетической архитектуры. Сегодня Казахстан подтверждает статус одного из ключевых энергетических центров Евразии, обеспечивая добычу около 100 миллионов тонн нефти и свыше 60 миллиардов кубометров газа, а также надежную работу трансконтинентальных трубопроводных систем. На новом этапе мы делаем ставку на глубокую переработку сырья, развитие нефтегазохимии, сбалансированный рост зеленой генерации и широкое внедрение цифровых технологий», — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Одним из значимых итогов пленарного заседания стало официальное учреждение Руководящего совета Партнерства по энергетическому сотрудничеству «Пояс и путь» (BREP), а также запуск Рабочей группы «ИИ + Энергетика» и сети сотрудничества профильных аналитических центров. Новая цифровая повестка партнерства напрямую созвучна приоритетам Казахстана по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровых двойников и интеллектуального управления в топливно-энергетическом комплексе.

Кроме того, участники конференции осмотрели отраслевую выставку технологических достижений в энергетике и ознакомились с аналитическим докладом о практиках устойчивого зеленого перехода и обеспечении энергетической безопасности.

В продолжение рабочего визита в Циндао у министра энергетики РК запланирован ряд двусторонних переговоров, включая встречу с руководителем Государственного энергетического управления КНР Ван Хунчжи и топ-менеджментом глобальных энергетических и технологических корпораций.