Минэнерго РК и Energy China обсудили создание научного центра при КазНУ, развитие электросетей и систем накопления

энергии.

В рамках рабочего визита в Китай министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провел двусторонние переговоры с председателем правления корпорации China Energy Engineering Group (Energy China) Ни Чжэнем.

Главной темой встречи стал переход сотрудничества от реализации отдельных объектов к комплексному научно-техническому партнерству, обмену опытом и совместной проработке инженерных решений для повышения надежности энергосистемы Казахстана.

Особое внимание стороны уделили научно-исследовательскому направлению. Казахстанская сторона поддержала инициативу по созданию совместного исследовательского центра на базе КазНУ им. аль-Фараби. Предполагается задействовать многолетнюю аналитическую и проектную экспертизу институтов Energy China для технико-экономического обоснования крупных инженерных проектов, цифровизации энергосистемы и формирования отраслевых баз данных. Кроме того, стороны обсудили перспективы развития водородной энергетики — на базе КазНУ им. аль-Фараби уже фактически запущена первая в Казахстане установка по производству водорода.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы развития магистральной сетевой инфраструктуры и балансировки энергосистемы. В частности, стороны обсудили перспективы проекта строительства линии электропередачи постоянного тока мощностью 2 ГВт по маршруту «Экибастуз — Балхаш», по которому казахстанской стороной уже выполнены необходимые расчеты и подготовлено технико-экономическое обоснование.

Также затронуто направление промышленных систем накопления энергии (СНЭ). Отмечено, что ключевые подстанции и точки подключения уже определены, а соответствующий законопроект, закрепляющий механизмы возврата инвестиций в накопители, прошел первое чтение. После принятия законодательных поправок стороны готовы перейти к практической проработке совместных проектов в этой сфере.

«Сегодня наше партнерство с Energy China выходит на новый уровень - к совместной научной работе, обмену инженерными компетенциями и комплексному планированию развития сетей. Создание исследовательского центра при КазНУ, развитие технологий постоянного тока и систем накопления энергии напрямую работают на повышение надежности и устойчивости энергосистемы Казахстана», — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

В ходе встречи стороны также сверили ход реализации текущих проектов в области возобновляемых источников энергии. По информации Energy China, солнечную электростанцию «Сауран» мощностью 300 МВт в Туркестанской области планируется подключить к сети досрочно — уже до конца текущего года. По проекту ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области ведется финализация отдельных параметров инвестиционного соглашения с целью ускорения выхода на строительную фазу.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении технологического взаимодействия, обмене опытом и реализации совместных научно-инженерных инициатив.