Министр энергетики Ерлан Аккенженов прибыл с рабочим визитом в город Циндао (КНР) для участия в 4-й Министерской конференции по энергетике «Пояс и путь».

В первый день визита глава ведомства провел переговоры с руководством четырех крупных промышленных и инвестиционных компаний провинции Шаньдун — Fuhai Group, Qingdao Junpeng, инвестплатформы Zhongxin United Energy и проектного института China United Northwest Institute.

Главной темой встречи стала промышленная кооперация и локализация производств в Казахстане. Китайские компании представили свои предложения по выпуску специализированного нефтегазового и теплотехнического оборудования на территории республики, открытию сервисных центров и обучению казахстанских инженеров.

Также стороны рассмотрели перспективные инициативы в сфере глубокой нефтехимии, проекты по сжижению природного газа (СПГ) и газовой генерации, современные технологии переработки твердых бытовых отходов в энергию, а также возможное производство удобрений на площадке СЭЗ «Атырау».

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что партнерство переходит от торговли сырьем к трансферу технологий, обозначив четкие требования Казахстана к потенциальным инвесторам.

«Мы готовы предметно изучать новые инвестиционные предложения, но для нас принципиально важна их реальная отдача внутри страны. Речь идет о локализации производств, развитии отечественного сервиса, достойной оплате труда и соблюдении четких ориентиров по местному содержанию — не менее 30 процентов по товарам и 80 процентов по работам и услугам. Все инициативы в нефтехимии и газовой энергетике будут оцениваться строго с учетом сырьевой базы и приоритета внутреннего рынка», — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Глава ведомства также отметил, что на фоне роста доли «зеленой» энергетики в Казахстане (она уже достигла 8,5%) республике интересен передовой экологический опыт в области энергетической утилизации отходов для крупных городов, а также проекты на стыке химии и агросектора в Атырауской области.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить проработку инициатив на уровне профильных экспертов. 26 ноября Ерлан Аккенженов выступит на пленарном заседании 4-й Министерской конференции «Пояс и путь» и проведет серию двусторонних встреч с руководством профильных ведомств и международных энергетических компаний.