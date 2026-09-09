Казахстан расширяет нефтегазохимическую отрасль за счет новых производств

В Астане в рамках 13-го бизнес саммита «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия» состоялась пленарная сессия «Стратегические горизонты: энергетический суверенитет и развитие нефтехимии». В ходе сессии обсуждены перспективы развития нефтегазохимической отрасли Казахстана.

Директор Департамента нефтегазохимии Министерства энергетики Темирлан Уркумбаев отметил, что нефтегазохимическая промышленность является одним из перспективных направлений развития обрабатывающего сектора экономики.

В целях практической реализации задач Министерством энергетики в октябре 2024 года утверждена Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Документ включает шесть ключевых направлений и 34 мероприятия.

В рамках Дорожной карты предусмотрена реализация пяти флагманских проектов с общим объемом инвестиций порядка 12 млрд долларов США, создание до 20 тыс. постоянных и временных рабочих мест, расширение внутреннего потребления сырья, увеличение производства и экспортного потенциала.

Отдельное внимание уделено формированию долгосрочных и предсказуемых условий для инвесторов. В этой связи Министерством энергетики разработан законопроект «О нефтегазохимической промышленности», который в настоящее время находится на рассмотрении Курултая Республики Казахстан.

Законопроект направлен на формирование комплексной системы регулирования отрасли и предусматривает механизмы обеспечения сырьевой базы, развития внутреннего рынка, системного планирования поставок и мониторинга отрасли, регулирования цен на сырье, а также государственной поддержки инвестиционных проектов.

Одним из ключевых инструментов государственной поддержки остается специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». На ее территории зарегистрировано 19 участников, реализующих крупные нефтегазохимические проекты, включая производство полипропилена, полиэтилена и бутадиена.

В Казахстане уже функционирует ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» с проектной мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год. В 2025 году предприятием произведено 375 тыс. тонн продукции.

Продолжается реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Параллельно реализуется проект строительства газосепарационного комплекса, который должен обеспечить будущий полиэтиленовый завод необходимым сырьем. Ввод комплекса также запланирован на 2029 год.

Кроме того, в стране реализуются проекты по производству бутадиена мощностью до 339 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 880 тыс. тонн в год.

Таким образом, в Казахстане формируется полноценная производственная цепочка — от обеспечения сырьем и создания базовых нефтегазохимических мощностей до развития перерабатывающих производств.