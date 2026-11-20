На пленарной сессии Digital Tañba 2026 на тему «Цифровая маркировка: от системных решений к измеримому результату» директор департамента цифровизации Министерства энергетики РК Ержан Кошкаров представил информацию о ходе внедрения цифровой маркировки в энергетическом секторе.

В ходе выступления были рассмотрены два основных направления: обязательная маркировка моторных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, а также проект по маркировке и прослеживаемости сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

В Казахстане обязательная маркировка моторных масел введена с 1 февраля 2026 года, а с 1 сентября 2026 года требования распространены на отдельные виды смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. На каждую единицу продукции наносится уникальный двумерный код Data Matrix, позволяющий идентифицировать товар и отслеживать его движение.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 750 участников оборота товаров, нанесено свыше 6,6 млн кодов маркировки.

Отдельное внимание было уделено цифровой идентификации бытовых газовых баллонов. В 2025 году Министерством энергетики совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров был реализован пилотный проект. В ходе испытаний отработаны механизмы идентификации баллонов, маркировки газа при каждом наполнении и регистрации операций в цифровой системе.

Внедрение цифровой маркировки позволит повысить прозрачность энергетического рынка, сократить незаконный оборот продукции, обеспечить прослеживаемость товаров и усилить контроль за безопасностью бытовых газовых баллонов.