19 ноября 2026 года на площадке Министерства энергетики РК состоялось очередное заседание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей под председательством исполнительного директора Ассоциации «KAZENERGY», председателя Отраслевого совета Ляззат Ахмурзиной.

В заседании приняли участие представители Министерства просвещения РК, Национального органа по профессиональной квалификации, ассоциации «KAZENERGY», отраслевых профсоюзов, АО «НК «КМГ», ТШО, НКОК, КПО и других крупных нефтегазовых организаций.

В ходе заседания рассмотрены вопросы реализации Плана работы Отраслевого совета на 2026 год, а также мероприятия по формированию Плана работы на 2027 год.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало рассмотрение хода работы по утверждению профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли.

Представители Департамента разработки и добычи нефти, Департамента транспортировки и переработки нефти и Департамента газовой промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан представили информацию о проводимой работе по разработке, актуализации и утверждению профессиональных стандартов по соответствующим направлениям отрасли.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам совершенствования профессиональных стандартов с учетом современных технологических требований, развития отраслевых компетенций и обеспечения соответствия квалификаций работников потребностям нефтегазового комплекса.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы формирования плана работы на 2027 год.

В рамках обсуждения рассмотрены вопросы дальнейшего развития системы профессиональных квалификаций, актуализации действующих и разработки новых профессиональных стандартов с учетом потребностей работодателей, технологических изменений и перспектив развития нефтегазовой отрасли.

Проведение заседания Отраслевого совета является важным этапом системной работы по совершенствованию профессиональных стандартов, повышению качества подготовки квалифицированных кадров и развитию кадрового потенциала нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей Республики Казахстан.