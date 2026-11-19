19 ноября 2026 года в Министерстве энергетики Республики Казахстан состоялся обучающий семинар на онлайн-платформе.

Тема встречи - «Виды дисциплинарных нарушений и дисциплинарная ответственность за них».

В ходе семинара уполномоченный по этике Ләззат Қосаева разъяснила участникам основные виды дисциплинарных проступков, основания и порядок привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности, а также требования служебной этики и соблюдения норм законодательства.

Особое внимание было уделено вопросам предупреждения дисциплинарных нарушений, соблюдения служебной дисциплины, принципов добропорядочности и персональной ответственности государственных служащих.

Проведение подобных мероприятий направлено на повышение правовой грамотности работников, укрепление служебной дисциплины и формирование культуры законности в рамках реализации конституционного принципа «Закон и Порядок».