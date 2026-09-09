В рамках бизнес-саммита «Go Net Zero — Центральная Азия и Каспий» состоялось обсуждение перспектив декарбонизации энергетической отрасли региона — от добычи и переработки до производства и передачи электроэнергии.

С приветственным словом от имени Министерства энергетики выступил директор Департамента по возобновляемым источникам энергии Тұрар Әлімжан.

В своем выступлении он отметил, что страны региона объединяют не только общая история и культурные связи, но и общие энергетические системы, водные ресурсы и ответственность за устойчивое развитие.

Регион проходит фундаментальную трансформацию. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан синхронизируют усилия по формированию новой энергетической модели, где возобновляемая генерация, системы накопления и низкоуглеродные технологии становятся основой промышленного суверенитета.

Одним из ключевых вопросов региональной повестки является формирование устойчивой и независимой энергетической системы при сохранении конкурентоспособности и контроля над критической инфраструктурой. Для этого необходимы модернизация энергетических сетей, внедрение систем накопления энергии, совершенствование регуляторных механизмов, а также синхронизация подходов с международными климатическими стандартами.

Отдельное внимание в ходе саммита уделено развитию коридора «зеленой» энергетики Центральная Азия — Азербайджан — Европа. Данный проект перешел в фазу практической реализации и рассматривается как одно из перспективных направлений регионального энергетического сотрудничества.

Казахстан последовательно наращивает потенциал возобновляемой энергетики. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года предусмотрена реализация не менее 8,4 ГВт установленной мощности объектов ВИЭ.

«Мы идем к этой цели системно. Закон о системах накопления энергии уже находится на рассмотрении, и это один из наших стратегических приоритетов. Параллельно разрабатывается концепция развития зеленой энергетики на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Тұрар Әлімжан.

По его словам, дальнейшее развитие низкоуглеродной энергетики требует консолидации усилий стран региона, обмена опытом и формирования согласованных подходов.