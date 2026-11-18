В Казахстане завершены капитальные ремонты всех 9 энергоблоков, предусмотренных графиком ремонтной кампании 2026 года. Таким образом, план по ремонту энергоблоков выполнен в полном объёме.

Ремонтные работы проводились на энергоблоках Экибастузской ГРЭС-1 (№ 2, 4 и 6), Экибастузской ГРЭС-2 (№ 1 и 2), электростанции АО «ЕЭК» в Аксу (№ 5 и 8), а также Жамбылской ГРЭС (№ 2 и 3).

Также в рамках подготовки к отопительному сезону из 55 запланированных котлов завершён ремонт 51. Ремонт оставшихся котлов будет завершён в установленные графиком сроки.

Кроме того, полностью завершены работы на 17,1 тыс. км электросетей, 444 подстанциях и 3 408 распределительных и трансформаторных пунктах, отремонтировано 377 км тепловых сетей.

Вместе с тем 16 ноября в 18:20 в Казахстане зафиксирован исторический максимум генерации электрической энергии, составивший 17 356 МВт. Предыдущий рекорд был установлен в 2025 году и составлял 17 273 МВт.

Проводимые работы направлены на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в период отопительного сезона.

Комитетом государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан на постоянной основе осуществляется мониторинг хода ремонтных работ и прохождения отопительного сезона, а также контроль за соблюдением утвержденных графиков и своевременным выполнением запланированных мероприятий.