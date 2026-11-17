В Казахстане ведется работа по локализации 15 новых производств совместно с мировыми и отечественными производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли. Общая стоимость проектов составляет 37,7 млрд теңге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Отмечено, что проекты направлены на расширение выпуска востребованной в нефтегазовой отрасли продукции, создание рабочих мест и развитие местных производственных компетенций.

«Ведутся работы по локализации 15 новых производств совместно с мировыми и казахстанскими производителями оригинальных товаров, наиболее востребованных в нефтегазовой отрасли на сумму 37,7 млрд теңге. Реализация указанных проектов обеспечит создание новых рабочих мест, а также приобретение внутри страны компетенции по производству и выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью»,

— доложил Ерлан Аккенженов.

В период с 2022 по 2025 годы в Казахстане локализовано 10 производств на сумму 7,9 млрд теңге, создано более 350 рабочих мест.

Отдельное направление – поддержка казахстанских производителей при прохождении международной сертификации.

«Проведена работа по увеличению порога возмещения затрат на соответствующую сертификацию – с 3 000 до 15 000 МРП. Это позволяет отечественным предприятиям получать возмещение затрат в размере до 60 млн теңге и, соответственно, открывает возможность выйти на цепочки поставок трех крупных операторов, а также осуществлять экспорт продукции за рубеж»,

— доложил Ерлан Аккенженов.

Механизм уже способствует расширению экспортных возможностей отрасли: на сегодня семь отечественных товаропроизводителей нефтегазового сектора имеют опыт поставок продукции в страны Европы, Северной Америки и Азии.

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