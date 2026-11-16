В Кызылординской области еще два села подключены к природному газу

В регионах страны продолжается развитие газовой инфраструктуры и расширение доступа населения к природному газу. Очередным этапом этой работы стало подключение к газоснабжению двух населённых пунктов Кызылординской области, Казалинского района – Жанкожа батыр и Ү. Түктібаев.

В результате газоснабжением будут обеспечены 283 жилых дома, 6 социальных и 7 предпринимательских объектов в селе Жанкожа батыр, а также 325 жилых домов, 4 социальных и 3 предпринимательских объекта в селе Ү. Түктібаев.

Отметим, что в прошлом году в Кызылординской области газифицировано 11 населенных пунктов. Уровень газификации достиг 83%. До конца текущего года в рамках инвестиционной программы АО «QazaqGaz Aimaq» планируется подвести природный газ еще к ряду населенных пунктов. Это позволит увеличить показатель газификации до 85%.

В целом, министерство энергетики продолжает комплексную работу по развитию газовой инфраструктуры. В текущем году реализуются 40 проектов, в том числе 7 переходящих и 33 новых. В результате их реализации ожидается, что в текущем году доступ к природному газу получат еще около 36 тысяч человек.