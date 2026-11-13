Вице-министры энергетики провели встречи с населением в 16 регионах страны

Вице-министры энергетики совместно с депутатами Курултая и членами Народного Совета Казахстана посетили регионы страны и провели ряд встреч с представителями местных сообществ. В ходе встреч были разъяснены основные положения Послания Президента, обсуждены вопросы развития экономики, укрепления энергетической безопасности и наращивания энергетического потенциала страны.

В рамках рабочей поездки были организованы встречи с предпринимателями, молодёжью и трудовыми коллективами промышленных предприятий Астаны и Алматы, а также Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Улытауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областей. В ходе встреч обсуждались текущее состояние топливно-энергетического комплекса Казахстана, перспективы развития сферы энергетики, реализация инфраструктурных проектов, а также вопросы обеспечения энергетической безопасности страны.

Особое внимание было уделено стратегической задаче, обозначенной Главой государства в Послании, по достижению профицита электроэнергии к 2029 году. В этой связи участникам встреч была представлена информация о реализуемых проектах по строительству новых электростанций, модернизации действующих генерирующих объектов, развитию электросетевой инфраструктуры и повышению ее пропускной способности.

Вместе с тем были представлены планы по развитию угольной генерации с внедрением современных технологий и увеличению доли возобновляемых источников энергии. Было отмечено, что принимаемые меры направлены на повышение устойчивости и надежности энергосистемы страны и обеспечение растущих потребностей экономики.