В Казахстане внедрен цифровой механизм контроля за соблюдением охранных зон магистральных трубопроводов. Соответствующий функционал реализован в информационной системе «Единый государственный кадастр недвижимости» по итогам совместной работы межведомственной рабочей группы, деятельность которой была организована на площадке Министерства энергетики Республики Казахстан при координации Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан.

Результаты проведенной работы было презентовано в Министерстве энергетики под председательством директора Департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Республики Казахстан Даулета Арыкбаева.

Новый функционал позволяет отображать в информационной системе охранные зоны магистральных трубопроводов, а также установленные минимальные расстояния до объектов трубопроводной инфраструктуры.

Теперь при рассмотрении заявок на предоставление земельных участков, согласовании землеотвода и планировании строительства система позволяет заблаговременно выявлять ограничения, связанные с расположением объектов трубопроводной инфраструктуры, и предупреждать о необходимости соблюдения установленных требований.

В систему внесены сведения об охранных зонах и минимальных расстояниях от магистральных трубопроводов, головных нефтеперекачивающих станций (ГНПС), нефтеперекачивающих станций (НПС) и других производственных объектов АО «КазТрансОйл», АО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ТОО «СЗТК «МунайТас», а также объектов и коммуникаций системы «Магистральный Водовод», включая водонасосные станции.

Данная работа проведена рабочей группы в рамках межведомственного взаимодействия на площадке Министерства энергетики с участием Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и строительства, Местных исполнительных органов Акиматов, Национальных компаний (КазМунайГаз, QazaqGaz) и их дочерних организаций, КазТрансОйл, Ассоциации Kazenergy, АО «Казгеодезия», представителями Национальной инфраструктуры пространственных данных, Ситуационно-аналитический центр ТЭК, НАО «ГК «Правительство для граждан», и других заинтересованных организаций.

Внедрение цифрового механизма позволит местным исполнительным органам заблаговременно выявлять установленные ограничения при предоставлении земельных участков и согласовании строительства, предотвращать несанкционированную застройку вблизи магистральных трубопроводов, а также снижать риски повреждения объектов трубопроводной инфраструктуры и возникновения аварийных ситуаций.

Министерство энергетики выражена благодарность Главной транспортной прокуратуре за содействие в проведении данной работы, а также всем государственным органам, организациям, отраслевым ассоциациям, и специалистам, принявшим участие в деятельности рабочей группы и внесшим вклад в реализацию данного функционала. Отдельно отмечен вклад в работу рабочей группы компании АО «КазТрансОйл» и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», АО «КазТрансОйл» стало первой пилотной компанией, на базе которой реализован данный проект.

Реализация данного механизма является важным шагом в развитии цифровизации государственного управления, повышении прозрачности процедур землепользования и обеспечении безопасной эксплуатации магистральной трубопроводной инфраструктуры Республики Казахстан.