Министр энергетики наградил победителей международного конкурса среди электромонтеров

Сегодня в Министерстве энергетики состоялась торжественная церемония награждения сборной команды Казахстана, занявшей первое место на международном конкурсе «Лучшая команда по распределительным электрическим сетям 2026 года» стран-членов Организации тюркских государств», прошедшем в Анкаре.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов поздравил участников сборной с заслуженной победой, отметив высокий уровень их профессиональной подготовки, технического мастерства и командного взаимодействия.

«Победа сборной Казахстана на международном конкурсе профессионального мастерства — это свидетельство высокого уровня подготовки наших энергетиков, их профессионализма и командного духа. Особенно важно отметить, что по сравнению с прошлым годом, когда команда заняла третье место, в этом году наши специалисты смогли улучшить результат и завоевать первое место. Эта победа — достойный вклад в укрепление международного авторитета отечественной энергетической отрасли», — отметил Ерлан Аккенженов.

Победителям были вручены ведомственные награды за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие энергетической отрасли.

Нагрудным знаком Министерства энергетики РК «Еңбек сіңірген энергетик» награжден руководитель команды – начальник Туркестанских районных электрических сетей ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Адилбек Анарбаев.

Нагрудным знаком «Құрметті энергетик» отмечены генеральный директор ТОО «Энергосистема» Рустем Арыстанов, электромонтер 6-го разряда «Оңтүстік Жарық Транзит» Біржан Жахийұлы, электромонтер 5-го разряда «Оңтүстік Жарық Транзит» Олжас Ниязбеков и руководитель «Энергосистема» Бараксултан Тулемис.

Почетной грамотой Министра энергетики награждены электромонтер-контролер «Энергосистема» Аят Балжигитов, старший мастер участка городских электрических сетей «Оңтүстік Жарық Транзит» Рауан Ауелов, электромонтер 5-го разряда «Оңтүстік Жарық Транзит» Нұрлыбай Бақкелді и генеральный директор «Оңтүстік Жарық Транзит» Айдар Махамбет.

Напомним, международное соревнование проходило в Анкаре, в нем приняли участие представители энергетической отрасли семи стран: Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Венгрии и Туркменистана.

Казахстан представила сборная команда, сформированная Министерством энергетики из числа специалистов ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (г. Шымкент), входящего в группу компаний «Казахстанские коммунальные системы», и ТОО «Энергосистема» (Актюбинская область).

В рамках конкурсных испытаний участники выполняли практические задания по замене неисправного высоковольтного предохранителя распределительного трансформатора с соблюдением требований безопасности. Жюри оценивало правильность и скорость выполнения операций, соблюдение требований охраны труда и применение технических решений.

В 2027 году Казахстан примет следующий международный конкурс профессионального мастерства электромонтеров. Проведение соревнований в нашей стране станет возможностью продемонстрировать достижения отечественной энергетической отрасли, обменяться передовым опытом и укрепить профессиональные связи между специалистами разных стран.