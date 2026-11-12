Арман Шайханов назначен Председателем Правления АО «KOREM»

В акционерном обществе «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» назначен новый Председатель Правления. Им стал Арман Жанабаевич Шайханов.

Нового руководителя коллективу Общества представил вице-министр энергетики Ержан Ертаев.

Арман Шайханов окончил Инженерно-технический институт города Экибастуза по специальности «Тепловые электрические станции», а также Экономический университет Казпотребсоюза в городе Караганде по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2000 году на энергетических объектах города Экибастуза, где прошел профессиональный путь от машиниста-обходчика до старшего машиниста котельного отделения и машиниста энергоблока.

В 2006 году продолжил карьеру в АО «KEGOC», где занимал различные должности: ведущего и главного специалиста, заместителя начальника и начальника отдела, главного технолога-системотехника, директора департаментов развития НЭС, внешних связей и трейдинга, управляющего директора по развитию НЭС и системным услугам.

С сентября 2022 года по ноябрь 2025 года возглавлял филиал АО «KEGOC» «Алматинские МЭС».

С ноября 2025 года до настоящего назначения занимал должность генерального директора ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».