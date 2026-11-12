Минэнерго координирует реализацию проекта Карачаганакского ГПЗ

Под председательством вице-министра энергетики Республики Казахстан Кайырхана Туткышбаева состоялось совещание по реализации проекта строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода (КГПЗ) мощностью до 5 млрд м³ газа в год.

В совещании приняли участие представители АО «НК «QazaqGaz», акционеров Карачаганакского проекта, акимата Западно-Казахстанской области, а также Полномочного органа (PSA).

Рассмотрены ход раннего проектирования, вопросы строительства газопровода, определения точки подключения и организации учета сырого газа. Отдельное внимание уделено согласованию коммерческих условий, включая соглашение об оказании услуг по забору сырого газа (Evacuation Service Agreement), плату за его утилизацию (Evacuation Service Fee) и условия передачи сырого газа.

Министерство энергетики держит на постоянном контроле ход реализации проекта строительства Карачаганакского ГПЗ и обеспечивает координацию заинтересованных сторон для своевременного решения технических и коммерческих вопросов и дальнейшего продвижения проекта.