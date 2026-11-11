Казахстан и Германия обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере

Представители Министерства энергетики Республики Казахстан провели встречу с заместителем руководителя Департамента Азии и Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоахимом Бертеле.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, уделив особое внимание ключевым направлениям взаимодействия в области нефтегазового сотрудничества, традиционной энергетики, развития возобновляемых источников энергии и зелёного водорода.

В рамках сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии была представлена информация о проектах, реализуемых совместно с немецкими компаниями Goldbeck Solar GmbH и Solarnet Investment GmbH. Стороны подчеркнули важность развития возобновляемых источников энергии, внедрения передовых технологий и обмена опытом в области энергетического перехода.

Одной из ключевых тем встречи стало сотрудничество в сфере зелёного водорода. Казахстанская сторона проинформировала о взаимодействии с немецкими научно-исследовательскими институтами и технологическими компаниями.

В частности, ведётся работа с Reiner Lemoine Institut по цифровизации данных о водных ресурсах, проведению исследований в области водородной энергетики и обмену экспертным опытом. Кроме того, с компанией Linde обсуждаются вопросы потенциального сотрудничества в сфере технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS).

Также внимание было уделено деятельности Офиса водородной дипломатии действующего в Астане при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ). Немецкая сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном в области водородной энергетики, отметив значительный потенциал нашей страны в производстве и использовании зелёного водорода, а также важность развития соответствующих технологий и инфраструктуры.