Назначен Генеральный директор «РФЦ по ВИЭ»

Генеральным директором ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» назначен Сергей Маратович Алеев.

Нового руководителя коллективу представил вице-министр энергетики Ержан Ертаев.

Сергею Алееву 40 лет, родился в Целинограде. В 2009 году окончил Евразийский гуманитарный институт по специальности «Финансы», в 2013 году - Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Налоговом управлении по Алматинскому району Налогового департамента по г. Астане. С 2021 года работал руководителем отдела аудита управления аудита Департамента государственных доходов по г. Астане. С 2024 года работал руководителем Службы внутреннего аудита НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

С октября 2025 года занимал должность заместителя Генерального директора ТОО «РФЦ по ВИЭ».