Курултай одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития альтернативных источников энергии, разработанные во исполнение Послания Президента по укреплению устойчивости энергосистемы. Документ представил Министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Законопроект предусматривает новые механизмы развития энергетической отрасли, направленные на повышение надёжности энергосистемы, привлечение инвестиций и расширение использования альтернативных источников энергии.

Одним из ключевых нововведений станет внедрение конкурентных аукционов для отбора проектов систем накопления электрической энергии. Для обеспечения инвестиционной привлекательности таких проектов предлагается предусмотреть долгосрочную оплату услуг по поддержанию доступности мощности сроком до 15 лет.

«В настоящее время потребность энергосистемы в маневренной мощности оценивается примерно в 3 ГВт: около 2 ГВт планируется 2 обеспечить за счет проектов ВИЭ, для оставшегося 1 ГВт создаются дополнительные механизмы привлечения инвестиций. Для этого предлагается проводить конкурентные аукционы по отбору проектов систем накопления», - подчеркнул министр энергетики.

Также предлагается усовершенствовать механизм реализации электроэнергии по двусторонним договорам. Объекты, осуществлявшие поставки электроэнергии по таким договорам не менее 36 месяцев, смогут перейти к её продаже Единому закупщику. Это позволит снизить риски прекращения сбыта и повысить устойчивость инвестиционных проектов.

Отдельный блок поправок касается эффективного использования энергоресурсов в теплоснабжении и промышленности. В частности, предусматривается расширение применения вторичных энергоресурсов, низкопотенциального и сбросного тепла, тепловых насосов, биомассы, биогаза и водорода.

Кроме того, законопроект формирует правовую основу для развития водородных технологий, использования энергии промышленных процессов и получения энергии при утилизации отходов.

В целом, принятие законопроекта позволит внедрить конкурентные механизмы развития систем накопления, повысить инвестиционную привлекательность проектов, снизить риски реализации электроэнергии по двусторонним договорам и шире применять современные технологии.