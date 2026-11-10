Минэнерго и МВФ продолжают диалог по вопросам развития энергетики

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Главой миссии Международного валютного фонда в Казахстане Аминой Лареш.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития энергетического сектора Казахстана, включая обеспечение энергетической безопасности, модернизацию инфраструктуры, привлечение инвестиций и развитие нефтегазового комплекса и электроэнергетики.

Особое внимание было уделено ключевым направлениям развития энергетического сектора Казахстана, включая перспективы добычи нефти и газа, развитие крупных месторождений, обеспечение стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов, диверсификацию экспортных маршрутов, совершенствование рынка электроэнергии и тарифной политики, а также расширение использования возобновляемых источников энергии.

Международный валютный фонд положительно оценил деятельность Министерства энергетики по развитию энергетической сферы, отметив проводимую работу по укреплению энергетической инфраструктуры и повышению надёжности энергоснабжения страны.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и обмена опытом по вопросам устойчивого развития энергетической отрасли и экономики Казахстана.