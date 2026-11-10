Минэнерго отмечает вклад специалистов в цифровизацию топливно-энергетического комплекса

10 ноября в Казахстане отмечается День работников цифровизации и информационных технологий Указом Главы государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. К профессиональному празднику специалисты топливно-энергетического комплекса отмечены ведомственными наградами за вклад в цифровое развитие отрасли.

Представители АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «КазМунайГаз» и АО «QazaqGaz Aimaq» удостоены почётных грамот и благодарственных писем Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Сотрудники отраслевых компаний также представлены к награждению ведомственным нагрудным знаком «Цифрландыру саласының үздігі».

В топливно-энергетическом комплексе эта задача решается через внедрение цифровых технологий в производственные процессы. В рамках стратегии Digital Qazaqstan Министерство энергетики реализует 20 мероприятий по трём направлениям — цифровые двойники, искусственный интеллект и киберфизическая безопасность. В отрасли сформирован портфель из 45 проектов с применением искусственного интеллекта.

«КазМунайГаз» внедряет цифровые двойники нефтяных месторождений для повышения эффективности добычи. KEGOC развивает платформу CORE GRID AI для прогнозирования выработки и потребления электроэнергии. QazaqGaz Aimaq реализует проект Aqyl Energy по внедрению интеллектуального учёта газа, а «Самрук-Энерго» внедряет видеоаналитику для повышения производственной безопасности.

Работа по киберфизической безопасности включает защиту технологических систем объектов ТЭК от киберугроз и противодействие беспилотным аппаратам. В 2026 году впервые проведены отраслевые киберучения ENERFORT. В дальнейшем их планируется проводить ежегодно.

По итогам цифровой трансформации ожидается снижение аварийности на объектах ТЭК на 25% и сокращение потерь энергоресурсов на величину до 90%. Ожидаемый экономический эффект от внедрения решений на основе искусственного интеллекта оценивается примерно в 23 млрд тенге в год. К 2029 году планируется завершить предусмотренные мероприятия и перейти к управлению отраслью на основе цифровых данных.

Министерство энергетики поздравляет работников цифровизации и информационных технологий с профессиональным праздником и благодарит их за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны.