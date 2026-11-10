На складах энергетических предприятий накоплено 5,8 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. Об этом на заседании Правительства доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, Министерством утвержден график поставки «социального» мазута в объеме 255 тыс. тонн. Отгрузка продолжается с сентября текущего года.

В тоже время, для обеспечения населения углем при Министерстве энергетики действует Республиканский штаб с участием всех заинтересованных сторон.

«Общая потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на текущий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн, в том числе для коммунально-бытового сектора – 1,6 млн тонн и населения – 5,7 млн тонн. На сегодня регионами заготовлено 4,5 млн тонн угля или 62% от общей потребности»,

— отметил министр.

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