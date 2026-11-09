В ВКО завершен капремонт 8 котлов и 3 турбин

Во исполнение поручений, обозначенных Главой государства в Послании народу Казахстана, особое внимание уделяется модернизации действующих электростанций и поддержанию технической готовности энергетического оборудования, что является одним из ключевых условий надежного прохождения отопительного сезона.

В Восточно-Казахстанской области завершена ремонтная кампания по капитальному ремонту основного энергетического оборудования электрических станций. Согласно плану Системного оператора, в текущем году капитально отремонтированы 8 котлоагрегатов и 3 турбоагрегата.

В частности, на Усть-Каменогорской ТЭЦ завершен капитальный ремонт 4 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, на Согринской ТЭЦ – 3 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата, на Риддерской ТЭЦ – 1 котлоагрегата.

Проведенные работы направлены на повышение надежности эксплуатации оборудования, поддержание его технической готовности и обеспечение устойчивой работы станций в период повышенных нагрузок.

В настоящее время все три теплоэлектроцентрали региона осуществляют выработку электрической и тепловой энергии. Станции располагают необходимыми запасами топлива для обеспечения стабильной работы.

Так, на Усть-Каменогорской ТЭЦ в работе находятся 6 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата. На Согринской ТЭЦ задействованы 3 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. На Риддерской ТЭЦ работают 4 котлоагрегата и 1 турбоагрегат.

Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики продолжает работу по обеспечению надежного прохождения отопительного сезона. Территориальные департаменты Комитета на постоянной основе проводит мониторинг технического состояния основного и вспомогательного оборудования теплоэлектроцентралей, режимов работы станций, соблюдения температурных графиков и наличия нормативных запасов топлива.