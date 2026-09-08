В Мангистау полностью отремонтировали 536 км электрических сетей

В Мангистауской области завершен капитальный ремонт электрических сетей в рамках подготовки энергетической инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

На 2026 год предусмотрен капитальный ремонт 536 км электросетей. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме – 536 км, или 100%.

Кроме того, завершен капремонт 2 подстанций, а также 77 распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций.

Подготовка энергетической инфраструктуры региона к отопительному сезону продолжается. По тепловым сетям на 2026 год запланирован ремонт 11,4 км сетей. На сегодняшний день фактически отремонтировано 8,96 км, или 78%.

На электростанциях региона завершен капитальный ремонт 3 котлоагрегатов. Продолжается ремонт 1 котла и 3 турбин.

Ход ремонтной кампании находится на постоянном контроле территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля Минэнерго по Мангистауской области.