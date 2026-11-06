В Атырауской области состоялась посещение предприятий нефтегазохимии депутатами Курултая Республики Казахстан — членов рабочей группы по законопроекту «О нефтегазохимической промышленности».

Мероприятие организовано Ассоциацией KAZENERGY с участием Министерства энергетики, АО «НК «КазМунайГаз», отраслевых ассоциаций и предприятий нефтегазохимического комплекса.

В рамках первого дня рабочей поездки депутаты посетили строительные площадки терминала по забору, перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа ТОО «Eskene LPG» и газоперерабатывающего завода ТОО «GPC Investment», где ознакомились с ходом реализации проектов.

Также состоялось ознакомление с инфраструктурой специальной экономической зоны «НИНТ», размещёнными на её территории действующими и строящимися производствами. В частности, депутаты посетили строительные площадки заводов по производству бутадиена ТОО «Бутадиен» и полиэтилена ТОО «Silleno», инфраструктурный объект ТОО «Karabatan Utility Solution», а также завод геосинтетических материалов ТОО «Интаго Казахстан».

Отдельное внимание было уделено деятельности завода по производству полипропилена ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI). Участники ознакомились с технологическими процессами производства.

Во второй день программы депутаты посетили Атырауский НПЗ для ознакомления с технологическими процессами переработки нефти, производственными установками и выпуском сырья для нефтегазохимической промышленности, а также Атырауского вагоностроительного завода группы компаний TEXOL.

Завершающим этапом стало рабочее совещание с участием заинтересованных государственных органов и представителей отраслевых предприятий, посвящённое обсуждению основных положений законопроекта «О нефтегазохимической промышленности».

В центре обсуждения — вопросы обеспечения отрасли сырьём, меры поддержки глубокой переработки, а также инвестиционные и технологические барьеры. По итогам встречи планируется систематизировать предложения участников для дальнейшей проработки при подготовке законопроекта.