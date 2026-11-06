Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провел переговоры с Министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далером Джумой.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также перспективам его дальнейшего развития.

Стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в нефтегазовой отрасли, укрепления регионального энергетического сотрудничества и реализации взаимовыгодных совместных проектов.

По итогам переговоров подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении партнерства, развитии практического взаимодействия и укреплении энергетической безопасности двух стран.