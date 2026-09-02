Казахстан усиливает развитие нефтепереработки: мощности доведут до 40 млн тонн в год

В преддверии Дня работников нефтегазового комплекса хотелось бы остановиться на основных направлениях развития отрасли, ее текущих результатах и дальнейших перспективах. Казахстан последовательно усиливает развитие нефтеперерабатывающей отрасли, ориентируясь на увеличение объемов переработки нефти, расширение производства нефтепродуктов и развитие продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2024 году объем переработки нефти в стране составил 18,3 млн тонн, превысив плановый показатель на 2,23%, а производство нефтепродуктов достигло 14,75 млн тонн. В 2025 году переработка увеличилась до 18,4 млн тонн, что на 4,5% выше плана. Производство нефтепродуктов составило 15,47 млн тонн, превысив плановый показатель на 6,3%. В 2026 году планируется произвести 15,49 млн тонн нефтепродуктов.

Для дальнейшего развития отрасли Правительством утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025–2040 годы. Основная задача документа – существенное увеличение перерабатывающих мощностей и повышение эффективности действующих нефтеперерабатывающих заводов.

В рамках Концепции предусматривается расширение действующих НПЗ, в результате чего их совокупная мощность по переработке нефти увеличится с 18 до 29 млн тонн в год. Кроме того, планируется строительство нового крупнотоннажного нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год. Таким образом, совокупные мощности страны по переработке нефти планируется довести до 40 млн тонн в год.

Параллельно предусматривается повышение глубины переработки нефти с 89% до 94%, увеличение объемов производства моторных топлив и дальнейшее развитие нефтехимической отрасли. Также планируется поэтапное повышение качества нефтепродуктов с экологического стандарта К4 до К5+.

Реализация данных проектов позволит Казахстану не только значительно увеличить объемы переработки нефти, но и повысить эффективность использования отечественного сырья, расширить ассортимент и производство нефтепродуктов, сократить зависимость от внешних поставок отдельных видов продукции и создать новые возможности для развития нефтехимии.

Таким образом, развитие нефтепереработки является одним из ключевых направлений трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана – от преимущественно сырьевой модели к созданию полного производственного цикла и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.