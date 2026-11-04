Павлодарская ТЭЦ-3 завершила капремонт трех котлов, двух турбоагрегатов и дымовой трубы

В Послании Главы государства обозначена необходимость строительства новых и модернизации действующих электростанций и линий электропередачи. В рамках подготовки к отопительному сезону Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики продолжает осуществлять контроль за ходом ремонтной кампании на энергетических объектах страны. Особое внимание уделяется своевременному выполнению ремонтных работ, техническому состоянию оборудования и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.

В текущем году согласно плану Системного оператора, на электрических станциях страны запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлоагрегатов и 51 турбоагрегата. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт 8 энергоблоков, 49 котлоагрегатов и 32 турбоагрегата.

В частности, на Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в полном объеме завершена предусмотренная графиком ремонтная кампания. В целях обеспечения надежного теплоснабжения и электроснабжения потребителей Павлодара проведен капитальный ремонт трех котлоагрегатов № 1, 3 и 5, двух турбоагрегатов № 3 и 5, а также выполнен ремонт дымовой трубы № 1.

В настоящее время на станции в работе находятся пять котлоагрегатов и пять турбоагрегатов, обеспечивающих выработку тепловой и электрической энергии для потребителей.

Завершение ремонтной кампании позволит обеспечить надежную работу оборудования Павлодарской ТЭЦ-3 и стабильное энергоснабжение потребителей в течение отопительного сезона 2026–2027.