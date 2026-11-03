На Алматинской ТЭЦ-2 новая водогрейная котельная на газу начала выдавать тепло

На Алматинской ТЭЦ-2 начала выдавать тепло работу новая водогрейная котельная, работающая на природном газе вместо угля.

Запуск объекта стал очередным важным этапом масштабной модернизации станции и ее перехода с угля на природный газ.

Новая водогрейная котельная производит тепло для отопления и горячего водоснабжения. Ее ввод обеспечивает надежное теплоснабжение потребителей Алматы и необходимый резерв тепловой мощности.

Таким образом, на ТЭЦ-2 Алматы вводится в работу новый объект тепловой генерации, а следующим ключевым этапом станет запуск энергетического оборудования ПГУ, предназначенного для производства электрической энергии.

Модернизация станции позволит отказаться от использования угля, повысить эффективность производства энергии и тепла, а также снизить экологическую нагрузку на Алматы.