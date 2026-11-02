Казахстан до 2029 года планирует ввести 13,3 ГВт новых генерирующих мощностей

В Курултае состоялось заседание Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике, на котором рассмотрены вопросы развития энергетической отрасли в рамках реализации Послания Главы государства.

В заседании принял участие министр энергетики Ерлан Аккенженов, выступивший с докладом о текущем состоянии электроэнергетической отрасли, планах по вводу новых генерирующих мощностей, а также основных направлениях развития возобновляемой и угольной энергетики.

«В целях укрепления энергетической безопасности и обеспечения растущих потребностей экономики до конца 2029 года в Казахстане планируется ввести 13,3 ГВт новых генерирующих мощностей. Из них 7,4 ГВт составит базовая генерация. Реализация запланированных проектов позволит покрыть прогнозируемую потребность населения и экономики в электроэнергии, обеспечить энергией перспективную инфраструктуру искусственного интеллекта и крупные центры обработки данных, а также сформировать 20-процентный профицит генерирующих мощностей», - отметил Ерлан Аккенженов.

В 2027 году за счет ввода новых генерирующих мощностей ожидаемый профицит электроэнергии составит 1,3 млрд кВт·ч.

Кроме того, во исполнение поручения Главы государства ведется работа по актуализации Энергетического баланса страны до 2035 года.

Отдельное внимание уделено развитию возобновляемых источников энергии. На сегодня доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии достигла 8,5%. Одним из приоритетных направлений остается развитие солнечной энергетики. В настоящее время сформирован пул крупных проектов солнечных электростанций на 900 МВт.

В целом до конца 2035 года планируется ввести не менее 8,4 ГВт новых мощностей ВИЭ, в том числе около 1,8 ГВт солнечной генерации.

Еще одним стратегическим направлением является реализация Национального проекта «Развитие угольной генерации». В его рамках предусматривается ввод и обновление порядка 7,8 ГВт мощностей. В частности, планируется строительство восьми новых станции и модернизация 11 действующих энергоисточников.

Таким образом, реализация обозначенных мер позволит обеспечить опережающее развитие генерирующих мощностей, диверсифицировать энергетический баланс, модернизировать действующую инфраструктуру и создать надежную основу для долгосрочного обеспечения страны электроэнергией.

Автор фото Талгат Таныбаев